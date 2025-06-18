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سعر Zen AI (ZENAI) المباشر لليوم هو USD 0.00241203 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.41M . يتم تحديث سعر ZENAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zen AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.53M - تغيير سعر Zen AI خلال اليوم هو +48.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.38M

أداء سعر Zen AI (ZENAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zen AI مقابل USD هو $ +0.00079259 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zen AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zen AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zen AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00079259 +48.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zen AI (ZENAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zen AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159772$ 0.00159772 $ 0.00159772 24 ساعة مرتفع $ 0.0028921$ 0.0028921 $ 0.0028921 عالية طوال الوقت $ 0.00415367$ 0.00415367 $ 0.00415367 تغير السعر (1 ساعة) -5.19% تغير السعر (1يوم) +48.94% تغير السعر (7 أيام) +49.23%

معلومات سوق Zen AI (ZENAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: