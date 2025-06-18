سعر Zen AI (ZENAI)
سعر Zen AI (ZENAI) المباشر لليوم هو USD 0.00241203. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.41M. يتم تحديث سعر ZENAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zen AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.53M
- تغيير سعر Zen AI خلال اليوم هو +48.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.38M
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خلال اليوم، كان سعر Zen AI مقابل USD هو $ +0.00079259 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zen AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zen AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zen AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00079259
|+48.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zen AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.19%
+48.94%
+49.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zen AI is a decentralized web3 platform designed to provide access to a vast library of AI models through a user-friendly and intuitive interface. The platform offers innovative tools for image generation, video creation, language models, and sound, enabling users to explore and utilize thousands of AI-powered solutions. The $ZENAI token is the utility token of the platform, granting holders unlimited access to these AI models and the entire ecosystem. Initially launched on Solana, Zen AI aims to simplify and democratize the use of AI technologies by integrating staking features, zero-fee swaps, and API access for third-party developers. The project roadmap includes listings on prominent exchanges and continuous improvements to enhance the user experience and expand AI offerings.
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