سعر Zapicorn (ZAPI)
سعر Zapicorn (ZAPI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 572.87K. يتم تحديث سعر ZAPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zapicorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 190.07
- تغيير سعر Zapicorn خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 927.96M
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خلال اليوم، كان سعر Zapicorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zapicorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zapicorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zapicorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ 0
|-43.18%
|60 يوم
|$ 0
|-49.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zapicorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.74%
-35.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖
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