سعر Youwho (YOU)
سعر Youwho (YOU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 380.88K. يتم تحديث سعر YOU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Youwho الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.68K
- تغيير سعر Youwho خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 488.06M
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خلال اليوم، كان سعر Youwho مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Youwho مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Youwho مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Youwho مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|+0.09%
|60 يوم
|$ 0
|+0.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Youwho: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.06%
-0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.
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