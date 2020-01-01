توكنوميكس Youwho (YOU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Youwho (YOU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Youwho (YOU) The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains. الموقع الرسمي: https://why.youwho.io/ الوثيقة البيضاء: https://why.youwho.io/media/docs/youwho-whitepaper.pdf اشتر YOU الآن!

توكنوميكس Youwho (YOU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Youwho (YOU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 380.90K $ 380.90K $ 380.90K إجمالي العرض: $ 7.26B $ 7.26B $ 7.26B العرض المتداول: $ 488.06M $ 488.06M $ 488.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00326828 $ 0.00326828 $ 0.00326828 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00025254 $ 0.00025254 $ 0.00025254 السعر الحالي: $ 0.00078042 $ 0.00078042 $ 0.00078042 معرفة المزيد عن سعر Youwho (YOU)

توكنوميكس Youwho (YOU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Youwho (YOU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YOU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YOU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YOU، استكشف السعر المباشر لتوكن YOU!

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