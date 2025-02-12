سعر ynETH MAX (YNETHX)
سعر ynETH MAX (YNETHX) المباشر لليوم هو USD 2,728.79. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YNETHX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ynETH MAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.83
- تغيير سعر ynETH MAX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ynETH MAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ynETH MAX مقابل USD هو $ -558.9751672440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ynETH MAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ynETH MAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -558.9751672440
|-20.48%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ynETH MAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.
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