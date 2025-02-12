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سعر ynETH MAX (YNETHX) المباشر لليوم هو USD 2,728.79 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YNETHX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ynETH MAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.83 - تغيير سعر ynETH MAX خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ynETH MAX (YNETHX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ynETH MAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ynETH MAX مقابل USD هو $ -558.9751672440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ynETH MAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ynETH MAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -558.9751672440 -20.48% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ynETH MAX (YNETHX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ynETH MAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,045.21$ 4,045.21 $ 4,045.21 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -6.43%

معلومات سوق ynETH MAX (YNETHX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: