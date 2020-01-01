توكنوميكس ynETH MAX (YNETHX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ynETH MAX (YNETHX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ynETH MAX (YNETHX) ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s. الموقع الرسمي: https://yieldnest.finance الوثيقة البيضاء: https://docs.yieldnest.finance/ اشتر YNETHX الآن!

توكنوميكس ynETH MAX (YNETHX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ynETH MAX (YNETHX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 39.63M $ 39.63M $ 39.63M إجمالي العرض: $ 10.17K $ 10.17K $ 10.17K العرض المتداول: $ 10.17K $ 10.17K $ 10.17K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.63M $ 39.63M $ 39.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,145.31 $ 4,145.31 $ 4,145.31 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,444.64 $ 1,444.64 $ 1,444.64 السعر الحالي: $ 3,897.9 $ 3,897.9 $ 3,897.9 معرفة المزيد عن سعر ynETH MAX (YNETHX)

توكنوميكس ynETH MAX (YNETHX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ynETH MAX (YNETHX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YNETHX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YNETHX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YNETHX، استكشف السعر المباشر لتوكن YNETHX!

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