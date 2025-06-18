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سعر Yieltra (YLT) المباشر لليوم هو USD 0.00824709 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.44K . يتم تحديث سعر YLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yieltra الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Yieltra خلال اليوم هو -3.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.00M

أداء سعر Yieltra (YLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yieltra مقابل USD هو $ -0.000333807057521418 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yieltra مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yieltra مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yieltra مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000333807057521418 -3.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yieltra (YLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yieltra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00822575$ 0.00822575 $ 0.00822575 24 ساعة مرتفع $ 0.00927319$ 0.00927319 $ 0.00927319 عالية طوال الوقت $ 0.00999115$ 0.00999115 $ 0.00999115 تغير السعر (1 ساعة) -1.42% تغير السعر (1يوم) -3.89% تغير السعر (7 أيام) -7.87%

معلومات سوق Yieltra (YLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: