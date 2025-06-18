سعر Yieltra (YLT)
سعر Yieltra (YLT) المباشر لليوم هو USD 0.00824709. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.44K. يتم تحديث سعر YLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yieltra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yieltra خلال اليوم هو -3.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YLT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YLT.
خلال اليوم، كان سعر Yieltra مقابل USD هو $ -0.000333807057521418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yieltra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yieltra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yieltra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000333807057521418
|-3.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yieltra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.42%
-3.89%
-7.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Yieltra (YLT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YLT والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YLT إلى VND
₫217.02217335
|1 YLT إلى AUD
A$0.0127005186
|1 YLT إلى GBP
￡0.0061028466
|1 YLT إلى EUR
€0.0070924974
|1 YLT إلى USD
$0.00824709
|1 YLT إلى MYR
RM0.0349676616
|1 YLT إلى TRY
₺0.3260074677
|1 YLT إلى JPY
¥1.1969001717
|1 YLT إلى RUB
₽0.6473140941
|1 YLT إلى INR
₹0.7124661051
|1 YLT إلى IDR
Rp135.1981750896
|1 YLT إلى KRW
₩11.3128632366
|1 YLT إلى PHP
₱0.4685171829
|1 YLT إلى EGP
￡E.0.4132616799
|1 YLT إلى BRL
R$0.0452765241
|1 YLT إلى CAD
C$0.0112160424
|1 YLT إلى BDT
৳1.0081242816
|1 YLT إلى NGN
₦12.726909288
|1 YLT إلى UAH
₴0.3425016477
|1 YLT إلى VES
Bs0.84120318
|1 YLT إلى PKR
Rs2.3362356552
|1 YLT إلى KZT
₸4.2775181703
|1 YLT إلى THB
฿0.2691025467
|1 YLT إلى TWD
NT$0.2437015095
|1 YLT إلى AED
د.إ0.0302668203
|1 YLT إلى CHF
Fr0.0066801429
|1 YLT إلى HKD
HK$0.0646571856
|1 YLT إلى MAD
.د.م0.0751309899
|1 YLT إلى MXN
$0.1566122391