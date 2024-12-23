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سعر Yieldwatch (WATCH) المباشر لليوم هو USD 0.01398173 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.57K . يتم تحديث سعر WATCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yieldwatch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.32 - تغيير سعر Yieldwatch خلال اليوم هو +0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.80M

أداء سعر Yieldwatch (WATCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yieldwatch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yieldwatch مقابل USD هو $ -0.0006374298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yieldwatch مقابل USD هو $ +0.0001137763 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yieldwatch مقابل USD هو $ -0.000393533181623438 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.32% 30 يوم $ -0.0006374298 -4.55% 60 يوم $ +0.0001137763 +0.81% 90 يوم $ -0.000393533181623438 -2.73%

تحليل سعر Yieldwatch (WATCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yieldwatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01349853$ 0.01349853 $ 0.01349853 24 ساعة مرتفع $ 0.01404121$ 0.01404121 $ 0.01404121 عالية طوال الوقت $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) +0.32% تغير السعر (7 أيام) -6.80%

معلومات سوق Yieldwatch (WATCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: