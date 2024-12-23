سعر Yieldwatch (WATCH)
سعر Yieldwatch (WATCH) المباشر لليوم هو USD 0.01398173. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.57K. يتم تحديث سعر WATCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yieldwatch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.32
- تغيير سعر Yieldwatch خلال اليوم هو +0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.80M
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خلال اليوم، كان سعر Yieldwatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yieldwatch مقابل USD هو $ -0.0006374298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yieldwatch مقابل USD هو $ +0.0001137763 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yieldwatch مقابل USD هو $ -0.000393533181623438 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.32%
|30 يوم
|$ -0.0006374298
|-4.55%
|60 يوم
|$ +0.0001137763
|+0.81%
|90 يوم
|$ -0.000393533181623438
|-2.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yieldwatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
+0.32%
-6.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yieldwatch is a smart yield farming dashboard on Binance Smart Chain that lets you monitor your liquidity pools, yield farming and token staking performance with fast and casual UI, which is optimized for mobile use.
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