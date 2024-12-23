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سعر YieldNest Restaked ETH (YNETH) المباشر لليوم هو USD 3,307.36 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.78M . يتم تحديث سعر YNETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YieldNest Restaked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K - تغيير سعر YieldNest Restaked ETH خلال اليوم هو -2.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.26K

أداء سعر YieldNest Restaked ETH (YNETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YieldNest Restaked ETH مقابل USD هو $ -89.022187643026 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked ETH مقابل USD هو $ -70.0528614240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked ETH مقابل USD هو $ +1,031.5093588800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked ETH مقابل USD هو $ +760.248141774227 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -89.022187643026 -2.62% 30 يوم $ -70.0528614240 -2.11% 60 يوم $ +1,031.5093588800 +31.19% 90 يوم $ +760.248141774227 +29.85%

تحليل سعر YieldNest Restaked ETH (YNETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldNest Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,265.19$ 3,265.19 $ 3,265.19 24 ساعة مرتفع $ 3,426.17$ 3,426.17 $ 3,426.17 عالية طوال الوقت $ 4,142.84$ 4,142.84 $ 4,142.84 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -2.62% تغير السعر (7 أيام) -15.79%

معلومات سوق YieldNest Restaked ETH (YNETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: