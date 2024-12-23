سعر YieldNest Restaked ETH (YNETH)
سعر YieldNest Restaked ETH (YNETH) المباشر لليوم هو USD 3,307.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.78M. يتم تحديث سعر YNETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YieldNest Restaked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K
- تغيير سعر YieldNest Restaked ETH خلال اليوم هو -2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.26K
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خلال اليوم، كان سعر YieldNest Restaked ETH مقابل USD هو $ -89.022187643026 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked ETH مقابل USD هو $ -70.0528614240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked ETH مقابل USD هو $ +1,031.5093588800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked ETH مقابل USD هو $ +760.248141774227 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -89.022187643026
|-2.62%
|30 يوم
|$ -70.0528614240
|-2.11%
|60 يوم
|$ +1,031.5093588800
|+31.19%
|90 يوم
|$ +760.248141774227
|+29.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldNest Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-2.62%
-15.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.
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