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أعلى رموز إعادة رهن السوائل التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع رموز إعادة رهن السوائل. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,088.36
0.00%
+1.46%
+2.15%
$ 3.41B
$ 0.08
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,055.38
+0.33%
+0.01%
+2.69%
$ 869.10M
$ 992.27
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,560
+0.43%
+0.02%
+1.52%
$ 661.89M
$ 5.26M
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,063.87
+0.08%
+0.01%
+2.44%
$ 87.74M
$ 2.18K
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,363.94
+0.06%
--
+2.55%
$ 59.46M
$ 10.62
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,088.61
+1.08%
+0.01%
+2.14%
$ 32.82M
$ 5.78K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,045.63
+0.19%
+0.01%
+2.44%
$ 23.61M
$ 167.99
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.47
+0.06%
+0.01%
+1.15%
$ 7.81M
$ 3.16K
10
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,975.61
-0.13%
+0.01%
+0.49%
$ 7.55M
$ 1.29K
11
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.45
-0.24%
+0.01%
+1.11%
$ 6.91M
$ 12.45K
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.45
-0.10%
--
+1.23%
$ 2.81M
$ 127.36
13
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
-0.48%
$ 333.46K
$ 63.63
14
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,892.72
0.00%
--
+1.54%
$ 321.38K
$ 666.67

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة رموز إعادة رهن السوائل ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
رموز إعادة رهن السوائل تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 14 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $5.22B.
ما هو التوكن رموز إعادة رهن السوائل الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين رموز إعادة رهن السوائل التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WEETH أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة رموز إعادة رهن السوائل الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 14 رموز إعادة رهن السوائل التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة رموز إعادة رهن السوائل الشائعة WEETH, RSETH, LBTC. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة رموز إعادة رهن السوائل ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة رموز إعادة رهن السوائل حوالي $5.22B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع رموز إعادة رهن السوائل ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.