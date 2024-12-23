احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YLD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YLD.

سعر Yield App (YLD) المباشر لليوم هو USD 0.00169138 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 448.90K . يتم تحديث سعر YLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yield App الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.85 - تغيير سعر Yield App خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 265.40M

أداء سعر Yield App (YLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yield App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield App مقابل USD هو $ +0.0006288373 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield App مقابل USD هو $ +0.0008222525 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield App مقابل USD هو $ -0.0008779923957108307 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0006288373 +37.18% 60 يوم $ +0.0008222525 +48.61% 90 يوم $ -0.0008779923957108307 -34.17%

تحليل سعر Yield App (YLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +23.84%

معلومات سوق Yield App (YLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: