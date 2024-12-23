سعر Yield App (YLD)
سعر Yield App (YLD) المباشر لليوم هو USD 0.00169138. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 448.90K. يتم تحديث سعر YLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yield App الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.85
- تغيير سعر Yield App خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 265.40M
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خلال اليوم، كان سعر Yield App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield App مقابل USD هو $ +0.0006288373 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield App مقابل USD هو $ +0.0008222525 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield App مقابل USD هو $ -0.0008779923957108307 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0006288373
|+37.18%
|60 يوم
|$ +0.0008222525
|+48.61%
|90 يوم
|$ -0.0008779923957108307
|-34.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+23.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise.
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