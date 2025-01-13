سعر YAK (YAK)
سعر YAK (YAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YAK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.38
- تغيير سعر YAK خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YAK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YAK.
خلال اليوم، كان سعر YAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YAK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.24%
|30 يوم
|$ 0
|-16.42%
|60 يوم
|$ 0
|-30.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YAK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-1.24%
-3.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$YAK, referred to as "The Pepe Killer," is a decentralized, Ethereum-based memecoin designed to foster a unified and engaged community through a shared mission of surpassing the market position of $PEPE and other notable cryptocurrencies. Its primary utility lies in creating a communal investment culture that emphasizes loyalty, collective action, and the achievement of significant milestones before considering liquidity events, such as listings on major exchanges. Yak commits to a zero-tax protocol, ensuring all transactions are free from fees, with an emphasis on direct community benefit and growth.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YAK إلى AUD
A$--
|1 YAK إلى GBP
￡--
|1 YAK إلى EUR
€--
|1 YAK إلى USD
$--
|1 YAK إلى MYR
RM--
|1 YAK إلى TRY
₺--
|1 YAK إلى JPY
¥--
|1 YAK إلى RUB
₽--
|1 YAK إلى INR
₹--
|1 YAK إلى IDR
Rp--
|1 YAK إلى PHP
₱--
|1 YAK إلى EGP
￡E.--
|1 YAK إلى BRL
R$--
|1 YAK إلى CAD
C$--
|1 YAK إلى BDT
৳--
|1 YAK إلى NGN
₦--
|1 YAK إلى UAH
₴--
|1 YAK إلى VES
Bs--
|1 YAK إلى PKR
Rs--
|1 YAK إلى KZT
₸--
|1 YAK إلى THB
฿--
|1 YAK إلى TWD
NT$--
|1 YAK إلى CHF
Fr--
|1 YAK إلى HKD
HK$--
|1 YAK إلى MAD
.د.م--