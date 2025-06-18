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سعر Y8U (Y8U) المباشر لليوم هو USD 0.00157612 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 461.67K . يتم تحديث سعر Y8U مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Y8U الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Y8U خلال اليوم هو -5.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 293.10M

أداء سعر Y8U (Y8U) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Y8U مقابل USD هو $ -0.000100282861303779 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Y8U مقابل USD هو $ -0.0007155091 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Y8U مقابل USD هو $ -0.0008189103 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Y8U مقابل USD هو $ -0.0026065296212837684 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100282861303779 -5.98% 30 يوم $ -0.0007155091 -45.39% 60 يوم $ -0.0008189103 -51.95% 90 يوم $ -0.0026065296212837684 -62.31%

تحليل سعر Y8U (Y8U)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Y8U: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00157005$ 0.00157005 $ 0.00157005 24 ساعة مرتفع $ 0.00167641$ 0.00167641 $ 0.00167641 عالية طوال الوقت $ 0.111159$ 0.111159 $ 0.111159 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -5.98% تغير السعر (7 أيام) -21.27%

معلومات سوق Y8U (Y8U)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: