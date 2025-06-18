سعر Y8U (Y8U)
سعر Y8U (Y8U) المباشر لليوم هو USD 0.00157612. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 461.67K. يتم تحديث سعر Y8U مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Y8U الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Y8U خلال اليوم هو -5.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 293.10M
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خلال اليوم، كان سعر Y8U مقابل USD هو $ -0.000100282861303779 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Y8U مقابل USD هو $ -0.0007155091 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Y8U مقابل USD هو $ -0.0008189103 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Y8U مقابل USD هو $ -0.0026065296212837684 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100282861303779
|-5.98%
|30 يوم
|$ -0.0007155091
|-45.39%
|60 يوم
|$ -0.0008189103
|-51.95%
|90 يوم
|$ -0.0026065296212837684
|-62.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Y8U: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-5.98%
-21.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.
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