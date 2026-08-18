سعر Xyzverse اليوم

السعر المباشر لمشروع Xyzverse (XYZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XYZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XYZ.

يحتل Xyzverse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 117,989، مع عرض متداول قدره 6.14B XYZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XYZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XYZ بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+31.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Xyzverse (XYZ)

القيمة السوقية $ 117.99K$ 117.99K $ 117.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.60K$ 221.60K $ 221.60K إمداد دورة التداول 6.14B 6.14B 6.14B إجمالي العرض 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Xyzverse هي $ 117.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XYZ يبلغ 6.14B، مع إجمالي عرض 11522777000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.60K.