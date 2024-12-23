سعر XSGD (XSGD)
سعر XSGD (XSGD) المباشر لليوم هو USD 0.734596. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.81M. يتم تحديث سعر XSGD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XSGD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.76M
- تغيير سعر XSGD خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 55.50M
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خلال اليوم، كان سعر XSGD مقابل USD هو $ -0.0033810986722011 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XSGD مقابل USD هو $ -0.0078070659 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XSGD مقابل USD هو $ -0.0246583308 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XSGD مقابل USD هو $ -0.0398686045763944 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0033810986722011
|-0.45%
|30 يوم
|$ -0.0078070659
|-1.06%
|60 يوم
|$ -0.0246583308
|-3.35%
|90 يوم
|$ -0.0398686045763944
|-5.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XSGD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-0.45%
-1.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.
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