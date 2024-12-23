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سعر XSGD (XSGD) المباشر لليوم هو USD 0.734596 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.81M . يتم تحديث سعر XSGD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XSGD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.76M - تغيير سعر XSGD خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 55.50M

أداء سعر XSGD (XSGD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XSGD مقابل USD هو $ -0.0033810986722011 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XSGD مقابل USD هو $ -0.0078070659 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XSGD مقابل USD هو $ -0.0246583308 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XSGD مقابل USD هو $ -0.0398686045763944 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0033810986722011 -0.45% 30 يوم $ -0.0078070659 -1.06% 60 يوم $ -0.0246583308 -3.35% 90 يوم $ -0.0398686045763944 -5.14%

تحليل سعر XSGD (XSGD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XSGD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.731308$ 0.731308 $ 0.731308 24 ساعة مرتفع $ 0.740688$ 0.740688 $ 0.740688 عالية طوال الوقت $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -1.16%

معلومات سوق XSGD (XSGD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: