سعر XRP SUPERCYCLE اليوم

السعر المباشر لمشروع XRP SUPERCYCLE (XRPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XRPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XRPS.

يحتل XRP SUPERCYCLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,411، مع عرض متداول قدره 998.02M XRPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XRPS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00190451، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XRPS بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+20.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق XRP SUPERCYCLE (XRPS)

القيمة السوقية $ 27.41K$ 27.41K $ 27.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.41K$ 27.41K $ 27.41K إمداد دورة التداول 998.02M 998.02M 998.02M إجمالي العرض 998,022,608.318379 998,022,608.318379 998,022,608.318379

القيمة السوقية الحالية لـ XRP SUPERCYCLE هي $ 27.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XRPS يبلغ 998.02M، مع إجمالي عرض 998022608.318379. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.41K.