سعر XAYA (WCHI)
سعر XAYA (WCHI) المباشر لليوم هو USD 0.03715482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.14M. يتم تحديث سعر WCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XAYA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.18K
- تغيير سعر XAYA خلال اليوم هو -4.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.61M
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خلال اليوم، كان سعر XAYA مقابل USD هو $ -0.00189586426176006 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XAYA مقابل USD هو $ -0.0067677504 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XAYA مقابل USD هو $ -0.0023902587 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XAYA مقابل USD هو $ +0.001387572435847565 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00189586426176006
|-4.85%
|30 يوم
|$ -0.0067677504
|-18.21%
|60 يوم
|$ -0.0023902587
|-6.43%
|90 يوم
|$ +0.001387572435847565
|+3.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XAYA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-4.85%
-12.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.
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