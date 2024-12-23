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سعر XAYA (WCHI) المباشر لليوم هو USD 0.03715482 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.14M . يتم تحديث سعر WCHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XAYA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.18K - تغيير سعر XAYA خلال اليوم هو -4.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.61M

أداء سعر XAYA (WCHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XAYA مقابل USD هو $ -0.00189586426176006 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XAYA مقابل USD هو $ -0.0067677504 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XAYA مقابل USD هو $ -0.0023902587 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XAYA مقابل USD هو $ +0.001387572435847565 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00189586426176006 -4.85% 30 يوم $ -0.0067677504 -18.21% 60 يوم $ -0.0023902587 -6.43% 90 يوم $ +0.001387572435847565 +3.88%

تحليل سعر XAYA (WCHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XAYA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03688644$ 0.03688644 $ 0.03688644 24 ساعة مرتفع $ 0.03912802$ 0.03912802 $ 0.03912802 عالية طوال الوقت $ 0.766229$ 0.766229 $ 0.766229 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -4.85% تغير السعر (7 أيام) -12.51%

معلومات سوق XAYA (WCHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: