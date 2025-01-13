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سعر Wrapped XTZ (WXTZ) المباشر لليوم هو USD 1.28 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WXTZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped XTZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.07K - تغيير سعر Wrapped XTZ خلال اليوم هو +0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped XTZ (WXTZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped XTZ مقابل USD هو $ +0.00582404 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XTZ مقابل USD هو $ -0.1691523840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XTZ مقابل USD هو $ +0.8032546560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XTZ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00582404 +0.46% 30 يوم $ -0.1691523840 -13.21% 60 يوم $ +0.8032546560 +62.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped XTZ (WXTZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped XTZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 24 ساعة مرتفع $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 عالية طوال الوقت $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.46% تغير السعر (7 أيام) -11.70%

معلومات سوق Wrapped XTZ (WXTZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: