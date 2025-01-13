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سعر Wrapped XDC (WXDC) المباشر لليوم هو USD 0.070734 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WXDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped XDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.42M - تغيير سعر Wrapped XDC خلال اليوم هو +0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped XDC (WXDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped XDC مقابل USD هو $ +0.00040155 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XDC مقابل USD هو $ -0.0047960269 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XDC مقابل USD هو $ +0.0781370628 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XDC مقابل USD هو $ +0.042215992911848644 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040155 +0.57% 30 يوم $ -0.0047960269 -6.78% 60 يوم $ +0.0781370628 +110.47% 90 يوم $ +0.042215992911848644 +148.03%

تحليل سعر Wrapped XDC (WXDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped XDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.069901$ 0.069901 $ 0.069901 24 ساعة مرتفع $ 0.070924$ 0.070924 $ 0.070924 عالية طوال الوقت $ 0.090259$ 0.090259 $ 0.090259 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +0.57% تغير السعر (7 أيام) -3.12%

معلومات سوق Wrapped XDC (WXDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: