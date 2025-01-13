سعر Wrapped XDC (WXDC)
سعر Wrapped XDC (WXDC) المباشر لليوم هو USD 0.070734. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WXDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped XDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.42M
- تغيير سعر Wrapped XDC خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped XDC مقابل USD هو $ +0.00040155 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XDC مقابل USD هو $ -0.0047960269 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XDC مقابل USD هو $ +0.0781370628 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XDC مقابل USD هو $ +0.042215992911848644 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00040155
|+0.57%
|30 يوم
|$ -0.0047960269
|-6.78%
|60 يوم
|$ +0.0781370628
|+110.47%
|90 يوم
|$ +0.042215992911848644
|+148.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped XDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+0.57%
-3.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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