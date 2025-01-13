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سعر Wrapped Velas (WVLX) المباشر لليوم هو USD 0.00905739 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WVLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Velas الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.33K - تغيير سعر Wrapped Velas خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Velas (WVLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Velas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Velas مقابل USD هو $ -0.0027911162 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Velas مقابل USD هو $ -0.0023505077 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Velas مقابل USD هو $ -0.002565320056223071 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.07% 30 يوم $ -0.0027911162 -30.81% 60 يوم $ -0.0023505077 -25.95% 90 يوم $ -0.002565320056223071 -22.07%

تحليل سعر Wrapped Velas (WVLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Velas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00896185$ 0.00896185 $ 0.00896185 24 ساعة مرتفع $ 0.00914259$ 0.00914259 $ 0.00914259 عالية طوال الوقت $ 0.299207$ 0.299207 $ 0.299207 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) -8.84%

معلومات سوق Wrapped Velas (WVLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: