سعر Wrapped USDM (WUSDM)
سعر Wrapped USDM (WUSDM) المباشر لليوم هو USD 1.059. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.21M. يتم تحديث سعر WUSDM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped USDM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 596.37
- تغيير سعر Wrapped USDM خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.03M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped USDM مقابل USD هو $ -0.000771946245466 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped USDM مقابل USD هو $ +0.0002610435 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped USDM مقابل USD هو $ +0.0100149630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped USDM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000771946245466
|-0.07%
|30 يوم
|$ +0.0002610435
|+0.02%
|60 يوم
|$ +0.0100149630
|+0.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped USDM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.07%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.
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€1.00605
|1 WUSDM إلى USD
$1.059
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RM4.74432
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₺37.26621
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¥165.66996
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₽108.82284
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₹90.015
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Rp17,080.64277
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₱62.0574
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R$6.43872
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฿36.30252
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