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سعر Wrapped USDM (WUSDM) المباشر لليوم هو USD 1.059 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.21M . يتم تحديث سعر WUSDM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped USDM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 596.37 - تغيير سعر Wrapped USDM خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.03M

أداء سعر Wrapped USDM (WUSDM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped USDM مقابل USD هو $ -0.000771946245466 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped USDM مقابل USD هو $ +0.0002610435 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped USDM مقابل USD هو $ +0.0100149630 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped USDM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000771946245466 -0.07% 30 يوم $ +0.0002610435 +0.02% 60 يوم $ +0.0100149630 +0.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped USDM (WUSDM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped USDM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 24 ساعة مرتفع $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Wrapped USDM (WUSDM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: