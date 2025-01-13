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سعر Wrapped Tron (WTRX) المباشر لليوم هو USD 0.237613 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Tron الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.43M - تغيير سعر Wrapped Tron خلال اليوم هو -1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Tron (WTRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Tron مقابل USD هو $ -0.0044200017626526 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Tron مقابل USD هو $ -0.0395385418 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Tron مقابل USD هو $ +0.0752473086 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Tron مقابل USD هو $ +0.07725761345311503 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0044200017626526 -1.82% 30 يوم $ -0.0395385418 -16.63% 60 يوم $ +0.0752473086 +31.67% 90 يوم $ +0.07725761345311503 +48.18%

تحليل سعر Wrapped Tron (WTRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Tron: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.235969$ 0.235969 $ 0.235969 24 ساعة مرتفع $ 0.243319$ 0.243319 $ 0.243319 عالية طوال الوقت $ 0.437931$ 0.437931 $ 0.437931 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -1.82% تغير السعر (7 أيام) -9.58%

معلومات سوق Wrapped Tron (WTRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: