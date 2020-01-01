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أعلى نظام BitTorrent البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام BitTorrent البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.330357
-0.11%
-0.00%
-1.55%
$ 1.38B
$ 29.11M
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002615
-0.04%
-0.31%
-0.15%
$ 257.72M
$ 232.77B
3
JustMoney
JustMoney
JM
$ 3.77E-6
0.00%
-11.80%
-5.51%
$ 247.80K
--
4
UpStable
UpStable
USTX
$ 0.00337441
0.00%
--
0.00%
$ 21.27K
$ 15.75
5
Pharos
Pharos
PROS
$ 0.3714
0.00%
+0.73%
-5.26%
--
$ 1.82K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام BitTorrent البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام BitTorrent البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 5 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.64B.
ما هو التوكن نظام BitTorrent البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام BitTorrent البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر PROS أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام BitTorrent البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 5 نظام BitTorrent البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام BitTorrent البيئي الشائعة WTRX, BTT, JM. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام BitTorrent البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام BitTorrent البيئي حوالي $1.64B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام BitTorrent البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.