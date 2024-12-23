سعر Wrapped stETH (WSTETH)
سعر Wrapped stETH (WSTETH) المباشر لليوم هو USD 3,853.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.63B. يتم تحديث سعر WSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped stETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.47M
- تغيير سعر Wrapped stETH خلال اليوم هو -2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.52M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped stETH مقابل USD هو $ -106.469467701949 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped stETH مقابل USD هو $ -41.2910491830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped stETH مقابل USD هو $ +1,158.4756334160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped stETH مقابل USD هو $ +720.9725633602586 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -106.469467701949
|-2.68%
|30 يوم
|$ -41.2910491830
|-1.07%
|60 يوم
|$ +1,158.4756334160
|+30.06%
|90 يوم
|$ +720.9725633602586
|+23.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped stETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.92%
-2.68%
-16.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.
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