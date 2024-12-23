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سعر Wrapped stETH (WSTETH) المباشر لليوم هو USD 3,853.97 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.63B . يتم تحديث سعر WSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped stETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.47M - تغيير سعر Wrapped stETH خلال اليوم هو -2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.52M

أداء سعر Wrapped stETH (WSTETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped stETH مقابل USD هو $ -106.469467701949 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped stETH مقابل USD هو $ -41.2910491830 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped stETH مقابل USD هو $ +1,158.4756334160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped stETH مقابل USD هو $ +720.9725633602586 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -106.469467701949 -2.68% 30 يوم $ -41.2910491830 -1.07% 60 يوم $ +1,158.4756334160 +30.06% 90 يوم $ +720.9725633602586 +23.01%

تحليل سعر Wrapped stETH (WSTETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped stETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,832.07$ 3,832.07 $ 3,832.07 24 ساعة مرتفع $ 4,028.4$ 4,028.4 $ 4,028.4 عالية طوال الوقت $ 7,256.02$ 7,256.02 $ 7,256.02 تغير السعر (1 ساعة) -0.92% تغير السعر (1يوم) -2.68% تغير السعر (7 أيام) -16.73%

معلومات سوق Wrapped stETH (WSTETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: