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سعر Wrapped Sonic (WS) المباشر لليوم هو USD 0.436199 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Sonic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.01M - تغيير سعر Wrapped Sonic خلال اليوم هو -3.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Sonic (WS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Sonic مقابل USD هو $ -0.0179781171795857 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Sonic مقابل USD هو $ -0.2064060516 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Sonic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0179781171795857 -3.95% 30 يوم $ -0.2064060516 -47.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Sonic (WS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.413248$ 0.413248 $ 0.413248 24 ساعة مرتفع $ 0.456409$ 0.456409 $ 0.456409 عالية طوال الوقت $ 0.915378$ 0.915378 $ 0.915378 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -3.95% تغير السعر (7 أيام) -4.48%

معلومات سوق Wrapped Sonic (WS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: