سعر Wrapped Shiden Network (WSDN)
سعر Wrapped Shiden Network (WSDN) المباشر لليوم هو USD 0.163457. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSDN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Shiden Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 656.50
- تغيير سعر Wrapped Shiden Network خلال اليوم هو +1.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Shiden Network مقابل USD هو $ +0.001717 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Shiden Network مقابل USD هو $ -0.0221114004 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Shiden Network مقابل USD هو $ +0.0382084006 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Shiden Network مقابل USD هو $ +0.02259721077036923 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.001717
|+1.06%
|30 يوم
|$ -0.0221114004
|-13.52%
|60 يوم
|$ +0.0382084006
|+23.38%
|90 يوم
|$ +0.02259721077036923
|+16.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Shiden Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+1.06%
-3.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shiden Network is a multi-chain decentralized application layer on Kusama Network. Kusama Relaychain does not support smart contract functionality by design - Kusama Network needs a smart contract layer. This is where Shiden Network comes in. Shiden supports Ethereum Virtual Machine, WebAssembly, and Layer2 solutions from day one. The platform supports various applications like DeFi, NFTs and more.
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