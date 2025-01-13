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سعر Wrapped Shiden Network (WSDN) المباشر لليوم هو USD 0.163457 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Shiden Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 656.50 - تغيير سعر Wrapped Shiden Network خلال اليوم هو +1.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Shiden Network (WSDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Shiden Network مقابل USD هو $ +0.001717 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Shiden Network مقابل USD هو $ -0.0221114004 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Shiden Network مقابل USD هو $ +0.0382084006 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Shiden Network مقابل USD هو $ +0.02259721077036923 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.001717 +1.06% 30 يوم $ -0.0221114004 -13.52% 60 يوم $ +0.0382084006 +23.38% 90 يوم $ +0.02259721077036923 +16.04%

تحليل سعر Wrapped Shiden Network (WSDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Shiden Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.15944$ 0.15944 $ 0.15944 24 ساعة مرتفع $ 0.165041$ 0.165041 $ 0.165041 عالية طوال الوقت $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +1.06% تغير السعر (7 أيام) -3.62%

معلومات سوق Wrapped Shiden Network (WSDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: