سعر Wrapped NXM اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped NXM (WNXM) اليوم هو $ 50.49، مع تغير بنسبة 5.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNXM الحالي إلى USD هو $ 50.49 لكل WNXM.

يحتل Wrapped NXM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,355,743، مع عرض متداول قدره 403.16K WNXM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNXM بين $ 47.22 (أدنى) و$ 54.16 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 130.82، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 7.78.

على المدى القصير، تحرك WNXM بمقدار -0.61% خلال الساعة الماضية و-1.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 102.63K.

معلومات سوق Wrapped NXM (WNXM)

القيمة السوقية $ 20.36M$ 20.36M $ 20.36M الحجم (24 ساعة) $ 102.63K$ 102.63K $ 102.63K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.36M$ 20.36M $ 20.36M إمداد دورة التداول 403.16K 403.16K 403.16K إجمالي العرض 403,157.8064395694 403,157.8064395694 403,157.8064395694

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped NXM هي $ 20.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 102.63K. العرض المتداول لـ WNXM يبلغ 403.16K، مع إجمالي عرض 403157.8064395694. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.36M.