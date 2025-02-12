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سعر Wrapped Neon (WNEON) المباشر لليوم هو USD 0.188213 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WNEON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Neon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.12K - تغيير سعر Wrapped Neon خلال اليوم هو -10.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Neon (WNEON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Neon مقابل USD هو $ -0.0225048391812381 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Neon مقابل USD هو $ -0.0700645478 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Neon مقابل USD هو $ -0.1143911748 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Neon مقابل USD هو $ -0.1892771028954545 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0225048391812381 -10.68% 30 يوم $ -0.0700645478 -37.22% 60 يوم $ -0.1143911748 -60.77% 90 يوم $ -0.1892771028954545 -50.14%

تحليل سعر Wrapped Neon (WNEON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Neon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.185095$ 0.185095 $ 0.185095 24 ساعة مرتفع $ 0.211419$ 0.211419 $ 0.211419 عالية طوال الوقت $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -10.68% تغير السعر (7 أيام) -30.15%

معلومات سوق Wrapped Neon (WNEON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: