سعر Wrapped Neon (WNEON)
سعر Wrapped Neon (WNEON) المباشر لليوم هو USD 0.188213. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WNEON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Neon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.12K
- تغيير سعر Wrapped Neon خلال اليوم هو -10.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Neon مقابل USD هو $ -0.0225048391812381 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Neon مقابل USD هو $ -0.0700645478 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Neon مقابل USD هو $ -0.1143911748 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Neon مقابل USD هو $ -0.1892771028954545 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0225048391812381
|-10.68%
|30 يوم
|$ -0.0700645478
|-37.22%
|60 يوم
|$ -0.1143911748
|-60.77%
|90 يوم
|$ -0.1892771028954545
|-50.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Neon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-10.68%
-30.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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