سعر Wrapped Moonbeam (WGLMR)
سعر Wrapped Moonbeam (WGLMR) المباشر لليوم هو USD 0.132678. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WGLMR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Moonbeam الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.12K
- تغيير سعر Wrapped Moonbeam خلال اليوم هو -3.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Moonbeam مقابل USD هو $ -0.0054816903065065 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Moonbeam مقابل USD هو $ -0.0485927602 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Moonbeam مقابل USD هو $ -0.0772040544 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Moonbeam مقابل USD هو $ -0.04810247583472734 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0054816903065065
|-3.96%
|30 يوم
|$ -0.0485927602
|-36.62%
|60 يوم
|$ -0.0772040544
|-58.18%
|90 يوم
|$ -0.04810247583472734
|-26.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Moonbeam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-3.96%
+2.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WGLMR is the wrapped version of Moonbeam (GLMR) Moonbeam is much more than just an EVM implementation: it’s a highly specialized Layer 1 chain that mirrors Ethereum’s Web3 RPC, accounts, keys, subscriptions, logs, and more. The Moonbeam platform extends the base Ethereum feature set with additional features such as on-chain governance, staking, and cross-chain integrations. Moonbeam combines the best of both worlds: the familiar and easy-to-use tooling of Ethereum and the scalable, interoperable architecture of Polkadot. Dive into the tools, integrations, and comprehensive tutorials to start using and building on Moonbeam.
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