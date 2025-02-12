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سعر Wrapped Moonbeam (WGLMR) المباشر لليوم هو USD 0.132678 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WGLMR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Moonbeam الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.12K - تغيير سعر Wrapped Moonbeam خلال اليوم هو -3.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Moonbeam (WGLMR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Moonbeam مقابل USD هو $ -0.0054816903065065 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Moonbeam مقابل USD هو $ -0.0485927602 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Moonbeam مقابل USD هو $ -0.0772040544 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Moonbeam مقابل USD هو $ -0.04810247583472734 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0054816903065065 -3.96% 30 يوم $ -0.0485927602 -36.62% 60 يوم $ -0.0772040544 -58.18% 90 يوم $ -0.04810247583472734 -26.60%

تحليل سعر Wrapped Moonbeam (WGLMR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Moonbeam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.128833$ 0.128833 $ 0.128833 24 ساعة مرتفع $ 0.138419$ 0.138419 $ 0.138419 عالية طوال الوقت $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -3.96% تغير السعر (7 أيام) +2.54%

معلومات سوق Wrapped Moonbeam (WGLMR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: