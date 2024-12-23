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سعر Wrapped MistCoin (WMC) المباشر لليوم هو USD 22.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.98M . يتم تحديث سعر WMC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped MistCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.90K - تغيير سعر Wrapped MistCoin خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 407.24K

أداء سعر Wrapped MistCoin (WMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped MistCoin مقابل USD هو $ -0.13464090577386 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped MistCoin مقابل USD هو $ +116.4915248560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped MistCoin مقابل USD هو $ +96.7288775880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped MistCoin مقابل USD هو $ +17.288674256408541 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.13464090577386 -0.60% 30 يوم $ +116.4915248560 +526.63% 60 يوم $ +96.7288775880 +437.29% 90 يوم $ +17.288674256408541 +357.85%

تحليل سعر Wrapped MistCoin (WMC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped MistCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 21.63$ 21.63 $ 21.63 24 ساعة مرتفع $ 23.37$ 23.37 $ 23.37 عالية طوال الوقت $ 88.76$ 88.76 $ 88.76 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -41.43%

معلومات سوق Wrapped MistCoin (WMC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: