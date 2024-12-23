سعر Wrapped MistCoin (WMC)
سعر Wrapped MistCoin (WMC) المباشر لليوم هو USD 22.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.98M. يتم تحديث سعر WMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped MistCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.90K
- تغيير سعر Wrapped MistCoin خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 407.24K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WMC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WMC.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped MistCoin مقابل USD هو $ -0.13464090577386 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped MistCoin مقابل USD هو $ +116.4915248560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped MistCoin مقابل USD هو $ +96.7288775880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped MistCoin مقابل USD هو $ +17.288674256408541 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.13464090577386
|-0.60%
|30 يوم
|$ +116.4915248560
|+526.63%
|60 يوم
|$ +96.7288775880
|+437.29%
|90 يوم
|$ +17.288674256408541
|+357.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped MistCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
-0.60%
-41.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WMC إلى AUD
A$35.1708
|1 WMC إلى GBP
￡17.4748
|1 WMC إلى EUR
€21.014
|1 WMC إلى USD
$22.12
|1 WMC إلى MYR
RM99.0976
|1 WMC إلى TRY
₺778.4028
|1 WMC إلى JPY
¥3,460.4528
|1 WMC إلى RUB
₽2,273.0512
|1 WMC إلى INR
₹1,880.2
|1 WMC إلى IDR
Rp356,774.1436
|1 WMC إلى PHP
₱1,296.232
|1 WMC إلى EGP
￡E.1,125.0232
|1 WMC إلى BRL
R$134.4896
|1 WMC إلى CAD
C$31.6316
|1 WMC إلى BDT
৳2,632.0588
|1 WMC إلى NGN
₦34,241.3176
|1 WMC إلى UAH
₴923.7312
|1 WMC إلى VES
Bs1,128.12
|1 WMC إلى PKR
Rs6,130.7792
|1 WMC إلى KZT
₸11,568.9812
|1 WMC إلى THB
฿758.2736
|1 WMC إلى TWD
NT$721.7756
|1 WMC إلى CHF
Fr19.6868
|1 WMC إلى HKD
HK$171.8724
|1 WMC إلى MAD
.د.م221.6424