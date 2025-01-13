سعر Wrapped Metis (WMETIS)
سعر Wrapped Metis (WMETIS) المباشر لليوم هو USD 36.39. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WMETIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Metis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 675.90K
- تغيير سعر Wrapped Metis خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Metis مقابل USD هو $ -0.62236366134864 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Metis مقابل USD هو $ -13.0198871250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Metis مقابل USD هو $ -9.9466715670 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Metis مقابل USD هو $ -1.022091976702534 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.62236366134864
|-1.68%
|30 يوم
|$ -13.0198871250
|-35.77%
|60 يوم
|$ -9.9466715670
|-27.33%
|90 يوم
|$ -1.022091976702534
|-2.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Metis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.68%
-23.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Metis
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