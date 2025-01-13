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سعر Wrapped Metis (WMETIS) المباشر لليوم هو USD 36.39 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WMETIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Metis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 675.90K - تغيير سعر Wrapped Metis خلال اليوم هو -1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Metis (WMETIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Metis مقابل USD هو $ -0.62236366134864 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Metis مقابل USD هو $ -13.0198871250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Metis مقابل USD هو $ -9.9466715670 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Metis مقابل USD هو $ -1.022091976702534 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.62236366134864 -1.68% 30 يوم $ -13.0198871250 -35.77% 60 يوم $ -9.9466715670 -27.33% 90 يوم $ -1.022091976702534 -2.73%

تحليل سعر Wrapped Metis (WMETIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Metis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 36.27$ 36.27 $ 36.27 24 ساعة مرتفع $ 37.25$ 37.25 $ 37.25 عالية طوال الوقت $ 145.41$ 145.41 $ 145.41 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.68% تغير السعر (7 أيام) -23.74%

معلومات سوق Wrapped Metis (WMETIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: