سعر Wrapped KCS (WKCS)
سعر Wrapped KCS (WKCS) المباشر لليوم هو USD 12.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WKCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped KCS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.18K
- تغيير سعر Wrapped KCS خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped KCS مقابل USD هو $ -0.24177832362128 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped KCS مقابل USD هو $ +1.0726959290 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped KCS مقابل USD هو $ -1.2808503680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped KCS مقابل USD هو $ +1.28217346751455 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.24177832362128
|-1.95%
|30 يوم
|$ +1.0726959290
|+8.84%
|60 يوم
|$ -1.2808503680
|-10.55%
|90 يوم
|$ +1.28217346751455
|+11.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped KCS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-1.95%
-5.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Kucoin Token is the KRC-20 wrapped version of the Kucoin Token (KCS) used in Kucoin Community Chain (KCC).
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