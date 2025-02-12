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سعر Wrapped KCS (WKCS) المباشر لليوم هو USD 12.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WKCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped KCS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.18K - تغيير سعر Wrapped KCS خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped KCS (WKCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped KCS مقابل USD هو $ -0.24177832362128 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped KCS مقابل USD هو $ +1.0726959290 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped KCS مقابل USD هو $ -1.2808503680 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped KCS مقابل USD هو $ +1.28217346751455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.24177832362128 -1.95% 30 يوم $ +1.0726959290 +8.84% 60 يوم $ -1.2808503680 -10.55% 90 يوم $ +1.28217346751455 +11.82%

تحليل سعر Wrapped KCS (WKCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped KCS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 12.05$ 12.05 $ 12.05 24 ساعة مرتفع $ 12.39$ 12.39 $ 12.39 عالية طوال الوقت $ 28.74$ 28.74 $ 28.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -5.06%

معلومات سوق Wrapped KCS (WKCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: