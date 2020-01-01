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أعلى نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
Wrapped KCS
Wrapped KCS
WKCS
$ 6.53
0.00%
--
-1.06%
$ 422.60K
$ 383.41

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $74.85B.
ما هو التوكن نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WKCS أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin الشائعة USDC, WKCS. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin حوالي $74.85B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام سلسلة كتل مجتمع Kucoin ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.