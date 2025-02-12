سعر Wrapped Kava (WKAVA)
سعر Wrapped Kava (WKAVA) المباشر لليوم هو USD 0.499289. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WKAVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Kava الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 794.12K
- تغيير سعر Wrapped Kava خلال اليوم هو +5.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Kava مقابل USD هو $ +0.02551607 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Kava مقابل USD هو $ +0.0373523093 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Kava مقابل USD هو $ -0.0697809801 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Kava مقابل USD هو $ +0.0988442585984202 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02551607
|+5.39%
|30 يوم
|$ +0.0373523093
|+7.48%
|60 يوم
|$ -0.0697809801
|-13.97%
|90 يوم
|$ +0.0988442585984202
|+24.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Kava: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.21%
+5.39%
-0.19%
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