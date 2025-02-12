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سعر Wrapped Kava (WKAVA) المباشر لليوم هو USD 0.499289 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WKAVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Kava الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 794.12K - تغيير سعر Wrapped Kava خلال اليوم هو +5.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Kava (WKAVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Kava مقابل USD هو $ +0.02551607 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Kava مقابل USD هو $ +0.0373523093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Kava مقابل USD هو $ -0.0697809801 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Kava مقابل USD هو $ +0.0988442585984202 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02551607 +5.39% 30 يوم $ +0.0373523093 +7.48% 60 يوم $ -0.0697809801 -13.97% 90 يوم $ +0.0988442585984202 +24.68%

تحليل سعر Wrapped Kava (WKAVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Kava: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.463332$ 0.463332 $ 0.463332 24 ساعة مرتفع $ 0.496157$ 0.496157 $ 0.496157 عالية طوال الوقت $ 10.42$ 10.42 $ 10.42 تغير السعر (1 ساعة) +2.21% تغير السعر (1يوم) +5.39% تغير السعر (7 أيام) -0.19%

معلومات سوق Wrapped Kava (WKAVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: