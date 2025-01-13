سعر Wrapped IOTA (WIOTA)
سعر Wrapped IOTA (WIOTA) المباشر لليوم هو USD 0.334601. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WIOTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped IOTA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.43K
- تغيير سعر Wrapped IOTA خلال اليوم هو +2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped IOTA مقابل USD هو $ +0.00853799 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped IOTA مقابل USD هو $ -0.0649201559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped IOTA مقابل USD هو $ +0.4447760081 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped IOTA مقابل USD هو $ +0.20604451298730802 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00853799
|+2.62%
|30 يوم
|$ -0.0649201559
|-19.40%
|60 يوم
|$ +0.4447760081
|+132.93%
|90 يوم
|$ +0.20604451298730802
|+160.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped IOTA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
+2.62%
-7.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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