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سعر Wrapped IOTA (WIOTA) المباشر لليوم هو USD 0.334601 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WIOTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped IOTA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.43K - تغيير سعر Wrapped IOTA خلال اليوم هو +2.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped IOTA (WIOTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped IOTA مقابل USD هو $ +0.00853799 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped IOTA مقابل USD هو $ -0.0649201559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped IOTA مقابل USD هو $ +0.4447760081 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped IOTA مقابل USD هو $ +0.20604451298730802 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00853799 +2.62% 30 يوم $ -0.0649201559 -19.40% 60 يوم $ +0.4447760081 +132.93% 90 يوم $ +0.20604451298730802 +160.28%

تحليل سعر Wrapped IOTA (WIOTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped IOTA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.323921$ 0.323921 $ 0.323921 24 ساعة مرتفع $ 0.346828$ 0.346828 $ 0.346828 عالية طوال الوقت $ 0.602174$ 0.602174 $ 0.602174 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +2.62% تغير السعر (7 أيام) -7.12%

معلومات سوق Wrapped IOTA (WIOTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: