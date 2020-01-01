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أعلى نظام إيوتا إي في إم البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام إيوتا إي في إم البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03269
+0.12%
+1.40%
-3.33%
$ 145.97M
$ 2.54M
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999663
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 32.37M
$ 5.02M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,908.7
+0.13%
+0.01%
+2.30%
$ 13.90M
$ 318.32K
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2704
-3.17%
+8.58%
-3.90%
$ 3.86M
$ 259.04K
5
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.99926
+0.01%
0.00%
-0.27%
$ 2.47M
$ 387.44K
6
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00033632
-1.04%
+0.02%
+1.56%
$ 624.96K
$ 1.86K
7
Wrapped IOTA
Wrapped IOTA
WIOTA
$ 0.03247344
0.00%
+0.02%
-3.45%
$ 456.57K
$ 61.06K
8
Cyberperp
Cyberperp
CYB
$ 0.03564593
0.00%
--
0.00%
$ 149.81K
$ 218.67

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام إيوتا إي في إم البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام إيوتا إي في إم البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 8 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $199.80M.
ما هو التوكن نظام إيوتا إي في إم البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام إيوتا إي في إم البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ANON أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 8.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام إيوتا إي في إم البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 8 نظام إيوتا إي في إم البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام إيوتا إي في إم البيئي الشائعة IOTA, USDC.E, WETH. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام إيوتا إي في إم البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام إيوتا إي في إم البيئي حوالي $199.80M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام إيوتا إي في إم البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.