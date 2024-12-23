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سعر Wrapped Energi (WNRG) المباشر لليوم هو USD 0.057334 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 731.30K . يتم تحديث سعر WNRG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Energi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.43K - تغيير سعر Wrapped Energi خلال اليوم هو +1.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.75M

أداء سعر Wrapped Energi (WNRG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Energi مقابل USD هو $ +0.00068423 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Energi مقابل USD هو $ +0.0034793309 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Energi مقابل USD هو $ +0.0030426064 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Energi مقابل USD هو $ -0.01490078867142202 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00068423 +1.21% 30 يوم $ +0.0034793309 +6.07% 60 يوم $ +0.0030426064 +5.31% 90 يوم $ -0.01490078867142202 -20.62%

تحليل سعر Wrapped Energi (WNRG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Energi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056526$ 0.056526 $ 0.056526 24 ساعة مرتفع $ 0.057525$ 0.057525 $ 0.057525 عالية طوال الوقت $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +1.21% تغير السعر (7 أيام) -26.36%

معلومات سوق Wrapped Energi (WNRG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: