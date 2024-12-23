سعر Wrapped Energi (WNRG)
سعر Wrapped Energi (WNRG) المباشر لليوم هو USD 0.057334. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 731.30K. يتم تحديث سعر WNRG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Energi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.43K
- تغيير سعر Wrapped Energi خلال اليوم هو +1.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.75M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Energi مقابل USD هو $ +0.00068423 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Energi مقابل USD هو $ +0.0034793309 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Energi مقابل USD هو $ +0.0030426064 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Energi مقابل USD هو $ -0.01490078867142202 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00068423
|+1.21%
|30 يوم
|$ +0.0034793309
|+6.07%
|60 يوم
|$ +0.0030426064
|+5.31%
|90 يوم
|$ -0.01490078867142202
|-20.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Energi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+1.21%
-26.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.
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RM0.25685632
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₺2.01758346
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¥8.96933096
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