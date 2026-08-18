سعر Wrapped EGAS اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped EGAS (WEGAS) اليوم هو $ 1.005، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WEGAS الحالي إلى USD هو $ 1.005 لكل WEGAS.

يحتل Wrapped EGAS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,901,925، مع عرض متداول قدره 1.89M WEGAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WEGAS بين $ 0.996504 (أدنى) و$ 1.005 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.025، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.992065.

على المدى القصير، تحرك WEGAS بمقدار +0.64% خلال الساعة الماضية و+0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 180.09K.

معلومات سوق Wrapped EGAS (WEGAS)

القيمة السوقية $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M الحجم (24 ساعة) $ 180.09K$ 180.09K $ 180.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M إمداد دورة التداول 1.89M 1.89M 1.89M إجمالي العرض 1,892,656.524780594 1,892,656.524780594 1,892,656.524780594

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped EGAS هي $ 1.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 180.09K. العرض المتداول لـ WEGAS يبلغ 1.89M، مع إجمالي عرض 1892656.524780594. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.90M.