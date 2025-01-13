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سعر Wrapped CORE (WCORE)

USD

مخطط سعر Wrapped CORE (WCORE) المباشر

$1.008
$1.008$1.008
0.00%(1D)

سعر Wrapped CORE (WCORE) لليوم

سعر Wrapped CORE (WCORE) المباشر لليوم هو USD 1.008. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped CORE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 393.25K
- تغيير سعر Wrapped CORE خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped CORE (WCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped CORE مقابل USD هو $ -0.000364581509111 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CORE مقابل USD هو $ -0.3154776912 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CORE مقابل USD هو $ +0.0368240544 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CORE مقابل USD هو $ +0.001040248627637 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000364581509111-0.03%
30 يوم$ -0.3154776912-31.29%
60 يوم$ +0.0368240544+3.65%
90 يوم$ +0.001040248627637+0.10%

تحليل سعر Wrapped CORE (WCORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.999696
$ 0.999696$ 0.999696

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

-0.25%

-0.03%

-16.33%

معلومات سوق Wrapped CORE (WCORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 393.25K
$ 393.25K$ 393.25K

0.00
0.00 0.00

ما هو Wrapped CORE ( WCORE )

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المصدر Wrapped CORE (WCORE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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1 WCORE إلى GBP
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1 WCORE إلى EUR
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