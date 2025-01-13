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سعر Wrapped CORE (WCORE) المباشر لليوم هو USD 1.008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped CORE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 393.25K - تغيير سعر Wrapped CORE خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped CORE (WCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped CORE مقابل USD هو $ -0.000364581509111 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CORE مقابل USD هو $ -0.3154776912 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CORE مقابل USD هو $ +0.0368240544 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CORE مقابل USD هو $ +0.001040248627637 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000364581509111 -0.03% 30 يوم $ -0.3154776912 -31.29% 60 يوم $ +0.0368240544 +3.65% 90 يوم $ +0.001040248627637 +0.10%

تحليل سعر Wrapped CORE (WCORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999696$ 0.999696 $ 0.999696 24 ساعة مرتفع $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 عالية طوال الوقت $ 4.09$ 4.09 $ 4.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -16.33%

معلومات سوق Wrapped CORE (WCORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: