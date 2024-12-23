سعر Wrapped Beacon ETH (WBETH)
سعر Wrapped Beacon ETH (WBETH) المباشر لليوم هو USD 3,479.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 246.55M. يتم تحديث سعر WBETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Beacon ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.68M
- تغيير سعر Wrapped Beacon ETH خلال اليوم هو -0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.94K
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Beacon ETH مقابل USD هو $ -17.39299566467 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Beacon ETH مقابل USD هو $ +10.6506300560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Beacon ETH مقابل USD هو $ +1,118.5962250400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Beacon ETH مقابل USD هو $ +695.8790103404873 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -17.39299566467
|-0.49%
|30 يوم
|$ +10.6506300560
|+0.31%
|60 يوم
|$ +1,118.5962250400
|+32.15%
|90 يوم
|$ +695.8790103404873
|+25.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Beacon ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-0.49%
-15.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.
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