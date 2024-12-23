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سعر Wrapped Beacon ETH (WBETH) المباشر لليوم هو USD 3,479.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 246.55M . يتم تحديث سعر WBETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Beacon ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.68M - تغيير سعر Wrapped Beacon ETH خلال اليوم هو -0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.94K

أداء سعر Wrapped Beacon ETH (WBETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Beacon ETH مقابل USD هو $ -17.39299566467 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Beacon ETH مقابل USD هو $ +10.6506300560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Beacon ETH مقابل USD هو $ +1,118.5962250400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Beacon ETH مقابل USD هو $ +695.8790103404873 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -17.39299566467 -0.49% 30 يوم $ +10.6506300560 +0.31% 60 يوم $ +1,118.5962250400 +32.15% 90 يوم $ +695.8790103404873 +25.00%

تحليل سعر Wrapped Beacon ETH (WBETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Beacon ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,406.2$ 3,406.2 $ 3,406.2 24 ساعة مرتفع $ 3,596.69$ 3,596.69 $ 3,596.69 عالية طوال الوقت $ 4,317.06$ 4,317.06 $ 4,317.06 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -0.49% تغير السعر (7 أيام) -15.38%

معلومات سوق Wrapped Beacon ETH (WBETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: