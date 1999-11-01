شعار Wrapped ApeCoin

سعر Wrapped ApeCoin (WAPE)

USD

مخطط سعر Wrapped ApeCoin (WAPE) المباشر

$1.12
$1.12$1.12
+0.60%(1D)

سعر Wrapped ApeCoin (WAPE) لليوم

سعر Wrapped ApeCoin (WAPE) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ApeCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.65K
- تغيير سعر Wrapped ApeCoin خلال اليوم هو -0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WAPE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WAPE.

أداء سعر Wrapped ApeCoin (WAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ApeCoin مقابل USD هو $ -0.003621964158141 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ApeCoin مقابل USD هو $ -0.3536578770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ApeCoin مقابل USD هو $ +0.0267629880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ApeCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.003621964158141-0.32%
30 يوم$ -0.3536578770-31.86%
60 يوم$ +0.0267629880+2.41%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Wrapped ApeCoin (WAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ApeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.082
$ 1.082$ 1.082

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 6.63
$ 6.63$ 6.63

-0.72%

-0.32%

-16.20%

معلومات سوق Wrapped ApeCoin (WAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.65K
$ 8.65K$ 8.65K

0.00
0.00 0.00

ما هو Wrapped ApeCoin ( WAPE )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Wrapped ApeCoin (WAPE)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped ApeCoin (WAPE)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة WAPE إلى العملات المحلية

1 WAPE إلى AUD
A$1.7982
1 WAPE إلى GBP
0.8991
1 WAPE إلى EUR
1.0767
1 WAPE إلى USD
$1.11
1 WAPE إلى MYR
RM4.9839
1 WAPE إلى TRY
39.294
1 WAPE إلى JPY
¥175.0137
1 WAPE إلى RUB
112.8093
1 WAPE إلى INR
95.6487
1 WAPE إلى IDR
Rp18,196.7184
1 WAPE إلى PHP
65.49
1 WAPE إلى EGP
￡E.56.055
1 WAPE إلى BRL
R$6.7932
1 WAPE إلى CAD
C$1.5984
1 WAPE إلى BDT
136.0083
1 WAPE إلى NGN
1,728.9693
1 WAPE إلى UAH
47.1417
1 WAPE إلى VES
Bs58.83
1 WAPE إلى PKR
Rs310.4892
1 WAPE إلى KZT
588.5442
1 WAPE إلى THB
฿38.4948
1 WAPE إلى TWD
NT$36.7521
1 WAPE إلى CHF
Fr1.0101
1 WAPE إلى HKD
HK$8.6358
1 WAPE إلى MAD
.د.م11.1999