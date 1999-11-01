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سعر Wrapped ApeCoin (WAPE) المباشر لليوم هو USD 1.11 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ApeCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.65K - تغيير سعر Wrapped ApeCoin خلال اليوم هو -0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ApeCoin (WAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ApeCoin مقابل USD هو $ -0.003621964158141 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ApeCoin مقابل USD هو $ -0.3536578770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ApeCoin مقابل USD هو $ +0.0267629880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ApeCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003621964158141 -0.32% 30 يوم $ -0.3536578770 -31.86% 60 يوم $ +0.0267629880 +2.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped ApeCoin (WAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ApeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 24 ساعة مرتفع $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 عالية طوال الوقت $ 6.63$ 6.63 $ 6.63 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -0.32% تغير السعر (7 أيام) -16.20%

معلومات سوق Wrapped ApeCoin (WAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: