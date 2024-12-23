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سعر Wrapped Ampleforth (WAMPL) المباشر لليوم هو USD 16.83 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.93M . يتم تحديث سعر WAMPL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Ampleforth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 684.39K - تغيير سعر Wrapped Ampleforth خلال اليوم هو -14.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 946.90K

أداء سعر Wrapped Ampleforth (WAMPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Ampleforth مقابل USD هو $ -2.76131512979756 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Ampleforth مقابل USD هو $ +1.6669980360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Ampleforth مقابل USD هو $ +6.2302539420 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Ampleforth مقابل USD هو $ +7.620485822944898 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.76131512979756 -14.09% 30 يوم $ +1.6669980360 +9.90% 60 يوم $ +6.2302539420 +37.02% 90 يوم $ +7.620485822944898 +82.75%

تحليل سعر Wrapped Ampleforth (WAMPL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Ampleforth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 16.82$ 16.82 $ 16.82 24 ساعة مرتفع $ 19.6$ 19.6 $ 19.6 عالية طوال الوقت $ 54.43$ 54.43 $ 54.43 تغير السعر (1 ساعة) -2.33% تغير السعر (1يوم) -14.09% تغير السعر (7 أيام) -42.06%

معلومات سوق Wrapped Ampleforth (WAMPL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: