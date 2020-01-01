توكنوميكس Wrapped Ampleforth (WAMPL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped Ampleforth (WAMPL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped Ampleforth (WAMPL) Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL. الموقع الرسمي: https://www.ampleforth.org/ اشتر WAMPL الآن!

توكنوميكس Wrapped Ampleforth (WAMPL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped Ampleforth (WAMPL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M إجمالي العرض: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M العرض المتداول: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 54.43 $ 54.43 $ 54.43 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 السعر الحالي: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 معرفة المزيد عن سعر Wrapped Ampleforth (WAMPL)

توكنوميكس Wrapped Ampleforth (WAMPL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped Ampleforth (WAMPL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WAMPL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WAMPL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WAMPL، استكشف السعر المباشر لتوكن WAMPL!

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