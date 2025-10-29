معلومات سعر World Computer Money (WCM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0.00125507
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) -0.19%
تغير السعر (1يوم) -5.01%
تغير السعر (7 أيام) -5.85%

سعر World Computer Money (WCM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WCM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWCM على الإطلاق هو $ 0.00125507، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WCM -0.19% على مدار الساعة الماضية، -5.01% على مدار 24 ساعة، و -5.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق World Computer Money (WCM)

القيمة السوقية $ 43.39K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.39K
إمداد دورة التداول 924.93M
إجمالي العرض 924,929,416.8968393

القيمة السوقية الحالية لـ World Computer Money هي $ 43.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WCM يبلغ 924.93M، مع إجمالي عرض 924929416.8968393. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.39K.