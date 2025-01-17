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سعر WONG (WONG) المباشر لليوم هو USD 0.00111048 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر WONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WONG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 542.59 - تغيير سعر WONG خلال اليوم هو +2.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر WONG (WONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WONG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WONG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WONG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WONG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WONG (WONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WONG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102887$ 0.00102887 $ 0.00102887 24 ساعة مرتفع $ 0.00110804$ 0.00110804 $ 0.00110804 عالية طوال الوقت $ 0.00911235$ 0.00911235 $ 0.00911235 تغير السعر (1 ساعة) +2.60% تغير السعر (1يوم) +2.82% تغير السعر (7 أيام) -16.14%

معلومات سوق WONG (WONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: