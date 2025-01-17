سعر WONG (WONG)
سعر WONG (WONG) المباشر لليوم هو USD 0.00111048. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر WONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WONG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 542.59
- تغيير سعر WONG خلال اليوم هو +2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر WONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WONG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WONG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.60%
+2.82%
-16.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy. This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space. More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success. If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go.
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