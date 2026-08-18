سعر wiwiwi اليوم

السعر المباشر لمشروع wiwiwi (WIWIWI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WIWIWI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WIWIWI.

يحتل wiwiwi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 305,173، مع عرض متداول قدره 962.66M WIWIWI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WIWIWI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WIWIWI بمقدار -12.17% خلال الساعة الماضية و-3.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.69K.

معلومات سوق wiwiwi (WIWIWI)

القيمة السوقية $ 305.17K$ 305.17K $ 305.17K الحجم (24 ساعة) $ 113.69K$ 113.69K $ 113.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 305.17K$ 305.17K $ 305.17K إمداد دورة التداول 962.66M 962.66M 962.66M إجمالي العرض 962,663,065.276663 962,663,065.276663 962,663,065.276663

القيمة السوقية الحالية لـ wiwiwi هي $ 305.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.69K. العرض المتداول لـ WIWIWI يبلغ 962.66M، مع إجمالي عرض 962663065.276663. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 305.17K.