سعر WHISKEY (WHISKEY)
سعر WHISKEY (WHISKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00332126. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.31M. يتم تحديث سعر WHISKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WHISKEY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.85K
- تغيير سعر WHISKEY خلال اليوم هو +1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.50M
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خلال اليوم، كان سعر WHISKEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WHISKEY مقابل USD هو $ +0.0042681176 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WHISKEY مقابل USD هو $ +0.0060036630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WHISKEY مقابل USD هو $ +0.0023115356694859355 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.40%
|30 يوم
|$ +0.0042681176
|+128.51%
|60 يوم
|$ +0.0060036630
|+180.76%
|90 يوم
|$ +0.0023115356694859355
|+228.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WHISKEY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+1.40%
-27.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are just a new MEME coin, tastes like WHISKEY.
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