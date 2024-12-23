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سعر WHISKEY (WHISKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00332126 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.31M . يتم تحديث سعر WHISKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WHISKEY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.85K - تغيير سعر WHISKEY خلال اليوم هو +1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.50M

أداء سعر WHISKEY (WHISKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WHISKEY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WHISKEY مقابل USD هو $ +0.0042681176 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WHISKEY مقابل USD هو $ +0.0060036630 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WHISKEY مقابل USD هو $ +0.0023115356694859355 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.40% 30 يوم $ +0.0042681176 +128.51% 60 يوم $ +0.0060036630 +180.76% 90 يوم $ +0.0023115356694859355 +228.93%

تحليل سعر WHISKEY (WHISKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WHISKEY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00320978$ 0.00320978 $ 0.00320978 24 ساعة مرتفع $ 0.00345222$ 0.00345222 $ 0.00345222 عالية طوال الوقت $ 0.00506577$ 0.00506577 $ 0.00506577 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +1.40% تغير السعر (7 أيام) -27.72%

معلومات سوق WHISKEY (WHISKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: