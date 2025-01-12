سعر Whiskers (WHISK)
سعر Whiskers (WHISK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHISK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whiskers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.26
- تغيير سعر Whiskers خلال اليوم هو +3.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Whiskers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whiskers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whiskers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whiskers مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.85%
|30 يوم
|$ 0
|-28.96%
|60 يوم
|$ 0
|-61.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whiskers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
+3.85%
-6.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Whiskers ($WHISK) is cat-themed memecoin on the TON blockchain. Love Me, Fear My Whims.
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