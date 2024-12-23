سعر WEWECOIN (WEWE)
سعر WEWECOIN (WEWE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر WEWE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WEWECOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.00K
- تغيير سعر WEWECOIN خلال اليوم هو -10.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر WEWECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WEWECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WEWECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WEWECOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.42%
|30 يوم
|$ 0
|-45.25%
|60 يوم
|$ 0
|-74.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WEWECOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-10.42%
-22.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Upside Down Meme ($WEWE) was launched as a memecoin by @THORChain($RUNE) founder @JPTHOR as part of @vultisig ($VULT) launch.
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