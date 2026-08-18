سعر WETH ARM LP Token اليوم

السعر المباشر لمشروع WETH ARM LP Token (ARM-WETH) اليوم هو $ 1,886.84، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARM-WETH الحالي إلى USD هو $ 1,886.84 لكل ARM-WETH.

يحتل WETH ARM LP Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,561,012، مع عرض متداول قدره 2.42K ARM-WETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARM-WETH بين $ 1,891.92 (أدنى) و$ 1,919.67 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,936.11، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,827.45.

على المدى القصير، تحرك ARM-WETH بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و+0.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق WETH ARM LP Token (ARM-WETH)

القيمة السوقية $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M إمداد دورة التداول 2.42K 2.42K 2.42K إجمالي العرض 2,417.281958836062 2,417.281958836062 2,417.281958836062

القيمة السوقية الحالية لـ WETH ARM LP Token هي $ 4.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ARM-WETH يبلغ 2.42K، مع إجمالي عرض 2417.281958836062. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.56M.